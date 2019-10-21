محامي محمود البنا: راجح مالهوش توأم.. وطلبنا شهادة الميلاد لإثبات عمره

قال عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا، شهيد الشهامة بالمنوفية، إن النيابة العامة توصلت إلى أن المتهمين جميعا دون سن الطفولة، والمحكمة المختصة لمثولهم أمامها هي محكمة الطفل.

وأضاف "نصير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "MBC مصر"، أن ما يمثل ضغوطا على المتهمين ومحامي المجني عليهم وأسرة العدالة، هو الجمهور المصري المُصر على أن هناك شبهة تجاوز سن الطفولة عند هؤلاء المتهمين.

وأوضح أن دفاع المجني عليه طالبوا باستخراج بعض المستندات الخاصة بهم، لا لإثبات التزوير، ولكن لطمأنة الشعب المصري، والذي تصدر الأحكام الجنائية باسمه.

وأكد محامي محمود البنا، أن هناك بعد الأشخاص قالوا لهيئة المجني عليه، وجود شقيق تؤام لـ"محمد راجح" ويدعى "أحمد": "من باب أننا نصل للحقيقة، أضفنا هذا الطلب، وهو التصريح باستخراج وثيقة أو شهادة ميلاد لإثبات ذلك، ومحمد راجح مالهوش توأم، تحريت بنفسي وملقتش فيه توأم على الإطلاق".