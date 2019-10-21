طلب إحاطة حول واقعة غناء حمو بيكا داخل مستشفى 57357

قال النائب حسني حافظ، أنه سيتقدم اليوم، بطلب إحاطة إلى كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ووزيري الصحة والتضامن الاجتماعي بشأن واقعة إحياء المطرب الشعبي "حمو بيكا" لحفل غنائي داخل مستشفى 57357، وتصديره لمحتوى غير أخلاقي للأطفال وأسرهم بسبب كلمات الأغاني التي قام بغنائها أمام الجميع، والتي احتوت على أسماء لأصناف مخدرات.

وأكد "حافظ" لـ "الوطن": "يجب مواجهة هذا النوع من الغناء الشعبي والذي يؤدي إلى ضياع الأخلاق والقيم داخل المجتمع.

وتساءل كيف سمحت إدارة المستشفى لهذا الشخص بالغناء داخل هذا الصرح الطبي، ولاسيما أن الفريق الطبي كان متواجد وسمع العديد من العبارات غير المناسبة في الأغاني التي قام "بيكا" بغنائها.

وطالب "حافظ" بضرورة اتخاذ كافة التدابير لمواجهة هذا النوع من الغناء لدرء المفاسد داخل المجتمع المصري.