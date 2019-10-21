يحدث اليوم: "القضاة" يفتح باب الترشح.. والإنتاج الحربي يواجه بيراميدز

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الإثنين 21 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

تقام مباراتين لكرة القدم، اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، الأولى بين فريقي الإنتاج الحربي وبيراميدز الساعة 5.30 مساء على ستاد السلام، بعدا يلتقي بين فريقي المصري ونادي مصر عند الساعة 8 مساء.

نادي القضاة يفتح باب الترشح لإنتخابات مجلس الإدارة

يفتح نادي قضاة مصر باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر لمدة 6 أيام.

استكمال محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتل 2 من أفراده، وشروعهم في قتل آخرين.

افتتاح الدورة الثانية لصالون فنون النسجيات بمكتبة الإسكندرية

تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة "الدورة الثانية لصالون فنون النسجيات"، وذلك بالقاعة الغربية بمكتبة الإسكندرية.

حياتك غالية.. جامعة الدول العربية تطلق حملة المحفظة الوردية

تطلق جامعة الدول العربية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي للدول العربية حملة المحفظة الوردية "حياتك غالية" لتشجيع الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز الإسكندرية للدراسات الهيلينسية

تحتفل مكتبة الإسكندرية بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز الإسكندرية للدراسات الهيلينسية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية ومؤسسة أوناسيس اليونانية.

الثقافة والحضارة في مصر وكوريا.. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم إدارة خدمات المعلومات في قطاع المكتبات، بمكتبة الإسكندرية، محاضرة، بعنوان "الثقافة والحضارة في مصر وكوريا"، يلقيها مون بيونج جون، القنصل العام، بسفارة جمهورية كوريا في القاهرة، وذلك بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

انعقاد 3 اجتماعات للجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة.

جامعة القاهرة تستضيف الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري

تستضيف جامعة القاهرة، ضمن الموسم الثقافي والفني للعام الدراسي 2019 / 2020 الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، في حوار مفتوح مع الطلاب والأساتذة والعاملين تحت عنوان "تجربتي" الساعة الواحدة ظهرا في بقاعة الاحتفالات الكبرى.