الخارجية الإماراتية: مظاهرات الوطن العربي "استغاثة إنقاذ"

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي، إنّ المظاهرات التي يشهدها أكثر من بلد عربي هي استغاثة إنقاذ لعودة الدولة الوطنية القوية والعادلة.

وأضاف قرقاش عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أنّ المظاهرات صرخة ضد الطائفية والانتماءات الحزبية التي تتدثّر بالدين، هي طلب العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، ودعوة بأن يكون الفيصل أداءً ينشد صالح المواطن.

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها ما هو متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتسآب"، رغم تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن قرب مقر الحكومة.