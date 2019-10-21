صرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنّ البحث العلمي له دور كبير في التصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع، إذ إنّ هدف وشعار الوزارة في الفترة المقبلة هو خدمة المجتمع وخدمة قضايا التنمية في الدولة المصرية، خاصة أنّ كل المؤشرات تدل على أنّ البحث العلمي يسير بخطى متقدمة دوليا.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية مع إذاعة البرنامج العام أنّ المجلس الأعلى للجامعات أكد ضرورة تنمية وعي الطلاب في الجامعات بالقضايا المجتمعية المهمة، من خلال عدة محاور مختلفة، يأتي على رأسها التوعية بخطورة الاستخدام غير الرشيد للسوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الحملات الموجودة على الساحة والتي تستهدف الوطن واستقراره وأمنه العام، من خلال الترويج للأخبار الكاذبة والشائعات، والحملات الموجهة له من الخارج لهدم الدولة المصرية.

وتابع أنّ معهد القادة في حلوان بدأ ممارسة دوره الوطني بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في استضافة طلبة الجامعات من ربوع الوطن وعقد محاضرات، يقدمها كبار رموز الثقافة ورموز الأمن القومي والفن والرياضة، ونخبة من المسؤولين الذين يمثلون الحكومة ليتحدثوا مع الطلاب وجها لوجه لشرح التحديات التي تواجه البلاد وكيفية التعامل معها، مع إطلاعهم على الإنجازات والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

ولفت إلى أنّ الوزارة تنظم زيارات طلابية للمشروعات القومية التي تتم بالفعل بطريقة منظمة من كل الجامعات، وإتاحة الفرصة للطلبة بالتصوير وعمل فيديوهات لنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وصفحات الجامعات الخاصة بكل جامعة، لنشر الوعي في المجتمع الجامعي بين الطلبة بالمشروعات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع.