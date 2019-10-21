ترصد "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 21 أكتوبر، في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.02 جنيه للشراء، و18.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 18.02 جنيه للشراء، و18.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في كريدي أجريكول نحو 17.90 جنيه للشراء، و18.13 جنيه

للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 18.02 جنيه للشراء، و18.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 17.98 جنيه للشراء، و18.18 جنيه للبيع.