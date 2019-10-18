تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الحالي في عدد من البنوك، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي نحو 17.91 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 17.91 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 17.92 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.91 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 17.91 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.