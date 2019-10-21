نبه وزير القوى العاملة، على ضرورة أن تكون رسالة السلامة المهنية يجب أن تكون بداية أي اجتماع لتعريف مخارج ومداخل القاعة التي نجتمع فيها وتعجل من عدم إلغائها كما كان في زياراته السابقة الدقهلية قائلا:"يبدو الراجل اللي عملها المرة اللي فاتت طلع معاش".

جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة للمنصورة وكان في استقباله الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وأحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة وعدد كبير من قيادات المحافظة والمستثمرين وأصحاب الشركات.

وقال الوزير إن اسم مصر يهز أي بني أدم مخلص لوطنه، فبالتأكيد لازم نعرف مقدرات هذا الوطن، وملمين بما يحدث فيه، وكنا قربنا نفقده في 2011 لولا أن الله أرسل لنا رسالة مع القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلع يوم 30 يونيو وضحى بحياته من أجل أن ينقذ البلد مما كانت فيه، وليس كل ما يحاك ليس ضده بل ضد مصرفقط، ووطنك هو ميراثك لأولادك تحافظ عليه وتنميه وتكبره وساعتها يقول أولادنا أن آبائنا حافظوا على بلدنا.

وقال الدكتور كمال شاروببم، إنه إذا كان هناك تنمية في الدقهلية ففي المقام الأول يكون هدفنا توفير فرص عمل للشباب، مضيفا"عازو الشباب في الدقهلية بلجتأ للعمل الحر، وعندنا في الدقهلية برامج تساعد الشباب على العمل منها مشروعات الصناعات الصغير، وعاوزين شبابنا أن يعمل مشروعه بنفسه، فالمشروعات الصغيرة هي مستقبل مصر ويمكن أن تخلق فرصة عمل لشباب آخرين".

ووزع الوزير شهادات أمان لعدد 200 عامل من العمالة غير المنتظمة، وشهادات تخرج البرنامج الاول للاعمال الصحية بشها "مهنتك مستقبلك" لعدد 15 عامل من خريجي وحدة التدريب المتنقلة.