ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، حيث تعقد القمة الروسية - الأفريقية التي يرأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركة مع الرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تفتح آفاقا جديدة ذات أهمية كبيرة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وفي التعاون المشترك على الصعيدين الثنائي والإقليمي، سواء فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط الساخنة، أو التعاون الروسي مع القارة الأفريقية.

وأوضحت هيئة الاستعلامات في تقرير لها أنّ قمة روسيا – أفريقيا أحدث نماذج التعاون الدولي بصيغة 1+ 55 التي سبقتها نماذج دولية عديدة، حيث كان أقدم التطبيقات لهذا النموذج هو القمة الفرنسية – الأفريقية التي تنعقد بانتظام، منذ افتتح الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو أول قمة منها في باريس في نوفمبر 1973، ثم منتدى التعاون الصيني – الأفريقي (فوكاك) الذي أنشئ عام 2000، والقمة الأفريقية - اليابانية "تيكاد"، والقمة الهندية – الأفريقية التي عقدت أول قمة في نيودلهي عام 2008، والقمة الألمانية – الأفريقية، والقمة التركية – الأفريقية "تيكا"، والقمة الإيرانية – الأفريقية، وغيرها.

وتستضيف مدينة "سوتشي" على البحر الأسود يومي 23-24 أكتوبر، قمة روسيا – أفريقيا الأولى برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية، ويشارك في القمة أكثر من 40 زعيم دولة أفريقية، وفي المنتدى الاقتصادي يشارك أكثر من 300 رجل أعمال من روسيا وأفريقيا.