قال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، إنهم مستعدون لاتخاذ قرارات كبيرة لصالح الشعب.

وأضاف دقلو: "شركاؤنا في التفاوض يملكون الإرادة والقدرة على تحقيق السلام"، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.