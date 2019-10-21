"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

- حفل الموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 610 و630 و810 جنيهات.

- عرض فيلم "في بيتنا رجل" في سينما زاوية الساعة 7 مساءً، احتفالاً بمرور 100 عام على مولد الأديب إحسان عبدالقدوس، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل فريق كايروكي في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 97 جنيهًا.

- عرض فيلم "أنا عندي صورة" بسينما زاوية الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- العرض المسرحي "سيمفونية القطة العمياء" على مسرح الهوسابير الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

- حفل فريق دعسوقة في "رووم آرت سبيس" التجمع الخامس الساعة 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- عرض فيلم "طوق الحمامة المفقود" في دار هنّ للنشر الساعة 7 مساءً، وسعر تذكرة الحضور 10 جنيهات.