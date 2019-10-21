استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قبل قليل، المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، فى مستهل زيارة للمحافظة، في إطار تسليم عقود مشروع الإسكان الاجتماعي بأرض عاشور صالح بمركز ومدينة كفر الدوار.

وقال المحافظ، إن المشروع يشمل إنشاء 30 عمارة سكنية تضم 716 وحدة سكنية و15 محلا وغرفة كهرباء، بتكلفة 30 مليون جنيه.

حضر الاستقبال، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد نوار وكيل وزارة الإسكان بالبحيرة.