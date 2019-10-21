ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشأن معاناة خريجي دفعة صيدلة سنة 2018 من تأخر إعلان التكليف، مما يسبب لهم أزمة كبيرة.

وقالت النائبة إلهام المنشاوي، في كلمة لها خلال اجتماع لجنة الصحة، إن هناك شكاوي عديدة لوزارة الصحة بسبب تأخر التكليف والذي كان من المفترض أن يتم إعلانه في مايو الماضي.

وأضافت المنشاوي، يجب وقف هذه الفوضي، لتسببها في معاناة للشباب الخريجين بكليات الصيدلة ولا بد من سرعة الانتهاء من تكليف دفعة 2018، لأن هؤلاء الخريجين يعانون أشد المعاناة، فدفعة 2019، تخرجت منذ 4 أشهر فقدت الأمل تماما، لأن الدفعة السابقة لها لم يتم إنهاء تكليفها حتي الآن.