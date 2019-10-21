"كنت بعطل زواج بنتي علشان كنت على علاقة بخطيبها من سنتين، ولما جوزي شافنا آخر مرة مع بعض اتفقت مع محمد نخلص منه، ونتغدى بيه بدل ما يتعشي بينا" بتلك الكلمات لخصت أربعينية اعترافها بقتل زوجها بمعاونة خطيب ابنتها وصديقه في مركز إبشواي بمحافظة الفيوم.

وذكرت تحريات المباحث، أن المتهمة "س. م."، 42 عاما نفذت الجريمة بعدما كشف الزوج خيانتها مع خطيب ابنتها "محمد ع." بساعات قليلة، فأعدت خطة الخلاص من الزوج بمعاونة شريكيها، فكانت مهمة صديق عشيقها استدراج الزوج (مسعود أ.- 47 عاما) إلى مثواه الأخيرة بقصد توصيله بـ"التوتوك" إلى ضفاف بحيرة قارون، وكان في انتظاره العشيق الذي أنهال على رأسه ضربا بـ"الشومة" حتى فارق الحياة، ثم قيده بالحبال وتركه على ضفاف البحيرة واستوليا على الـ"توك توك" ليوهما رجال المباحث بأن الدافع وراء القتل هو السرقة، قبل أن يتمكنا من الفرار.

"الشرار كان بيطير من عنين جوزي لما شافني مع محمد، ومرضيش يعمل فضيحة علشان كان ناوي على الانتقام، وكنت عارفة أن الليلة اللي شافنا فيها كان بيخطط لقتلنا، بس إحنا خدنا المبادرة وقتلناه"، بهذه الكلمات واصلت الزوجة الخائنة اعترافاتها في المحكمة أمام قاضي المعارضات الذي جدد حبسها مع شريكيها لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة انكشفت بعد العثورعلى جثة سائق يدعى (مسعود أ.- 47 عاما- سائق توك توك) مقيم بقرية الخلطة بقارون بمركز يوسف الصديق مقيدة الأيدي ومهشمة الرأس وغارقة في الدماء على شاطئ بحيرة قارون، وبسؤال الزوجة حاولت في البداية تضليل ضباط البحث بأن 3 أشخاص حضروا للمنزل وطلبوا من زوجها توصيلهم بـ"التوك توك" إلى إحدى القرى على بحيرة قارون، وأنها لم تتعرف على شخصيتهم.

وأفادت التحريات كذب أقوال الزوجة، وأن الزوجة هي المخطط الرئيسي للجريمة؛ حيث تربطها علاقة آثمة مع خطيب ابنتها (محمد ع.- 22 عاما) منذ عامين، وأن زوجها شاهدهما داخل إحدى الزراعات القريبة أثناء ممارستهما الرذيلة، ففكرت الزوجة وعشيقها "خطيب ابنتها" على التخلص من الزوج.

ألقت المباحث علي المتهمة وشريكيها في الجريمة وأحيلوا إلى النيابة التي نسبت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق في القضية.