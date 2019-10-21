أعلنت إدارة أزمات محافظة البحر الأحمر أنه من المحتمل سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدن الغردقة وسفاجا والقصير، وذلك اعتبارا من بعد غد الاربعاء.

وأهابت محافظة البحرالأحمر المواطنين بتوخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لسقوط الأمطار.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بمختلف المدن والمديريات استعدادا لسقوط الأمطار وقيام كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر.

وناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة.

وكانت محافظة البحر الأحمر ضعت خطة لمجابهة سقوط الأمطار والسيول بالمحافظة وأماكن التمركزات بالمدن كذلك البحيرات والسدود وإتمام استعداداتها لمواجهة أي طارئ والخريطة الجوية للأيام القادمة.