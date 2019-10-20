صدمت، منذ قليل، سيارة ملاكي طالبتين بمدرسة وليد الجعفري الإعدادية بالغردقة وذلك أثناء عبورهما الشارع أمام قسم شرطة ثان الغردقة، بمنطقة حفر الباطن وفرت مسرعة.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطار من قسم شرطة ثان الغردقة بحادث إصابة طالبتين صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورهما الشارع أمام قسم الشرطة ثان الغردقة.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بسيارة إسعاف وتبين إصابة طالبتين بمرحلة الإعدادى وتم نقلهما لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح مصدر طبي بأن حالة المصابتين عبارة عن كسور وجروح سطحية وكدمات وجارى عمل الإسعافات اللازمة.

وقال شهود العيان لـ"الوطن"، إن السيارة ملاكي فيراني اللون كانت مسرعة وتقودها سيدة وصدمت الطالبتان وفرت هاربة مع العلم بأن أحد الأشخاص التقط رقم لوحات السيارة وأبلغ عنها.

وأكد مصدر أمني، أن كاميرات المراقبة بقسم شرطة ثان الغردقة رصدت السيارة الملاكي الهاربة وجار القبض على قائدتها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.