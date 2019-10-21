قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، موضحا أنه يتم دفع 50% من قيمة المبلغ ثم تقسيط الباقي لمدد تصل إلي 3 سنوات.

وأضاف فودة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الأثنين، أنه يمكن استثناء القري والنجوع من الإلتزام بدفع نسبة الـ50% كمقدم.

وفي سياق متصل، أشار محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلي أنهم بصدد تعديل اللوائح الخاصة بالمحاسبة التجارية والمقايسات، وذلك لخدمة المشترك، ومن المتوقع عرضها علي مجلس الوزراء قريباً، قائلاً : "للأسف هناك انماط استهلاكية غير مضبوطة، فنجد كافة الأجهزة الكهربائية شغاله في حجزة بينما المواطن يجلس في مكان أخر، وهذا الأمر مش موجود غير عندنا".

أكد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء محمد السيسي أن وزارة الكهرباء تستهدف من عدادات الكهرباء الذكية الجديدة تنبيه المواطنين لإمكانية دخولهم شريحة أعلي عن المسجلين عليها حال ارتفاع معدل الاستهلاك لتمكينه من خفض استهلاكه .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي حول طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور بشأن عدم انتظام قراءة العدادات مما يتسبب فى إدخال المواطنين فى شرائح أعلي، والنائبة إلهام خميس بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه وعدم مطابقة قراءة العدادات للاستهلاك الفعلي لكثير من المواطنين.

وقال السيسي : هناك خيارات عديدة بالعدادات الذكية توضح حجم استهلاك الأجهزة الكهربائية فى الوحدة السكنية وبخاصة ذات الاستهلاك الأكبر وكله لصالح المستخدم.

وأشار السيسي إلى أن كل منظومة الكهرباء تعمل بنظام "السوفت وير" وليس هناك اى تدخل بشري.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء محمد السيسي عن الاتفاق مع الشركة الخاصة التى تعاقدت معها الوزارة لتتولي مهمة قراءة عدادات الكهرباء تصوير كل قارئ للعداد الذى يقوم بقراءته لتلافى أخطاء القراءات .جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، ردا على تحفظات النواب حول القراءات "الجزافية" لعدادت الكهرباء.

وقال السيسي إن: تم الاتفاق الاسبوع الماضي مع الشركة على عدم اعتماد قراءة عداد الا بصورة يلتقطها القارئ، على ان يتم إرسالها للشركة والوزارة بنظام نقل الصور " scan" بلا اى تدخل بشري لتلافي الأخطاء.

وشدد على أنه يتم نظر جميع الشكاوى التى ترد إليهم من المواطنين بشأن أخطاء قراءات العدادات، مستطردا " إحنا مش بنظلم المشترك واى حد ليه حق بندهولو بالكامل".

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة النائب طلعت السويدى إن عدد الموظفين من المحصلين وقراء العدادات لا يكفى لقراءة العدادات، موضحا أنه تم سؤال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر فى اجتماع للجنة منذ ٤ سنوات ورد أن الوزارة لا تقوم بتعيين موظفين فى الوقت الحالي كما أن خلال ال٤ سنوات سيتم إحلال العدادات القديمة جميعها بعدادت مسبوقة الدفع مما سيحول هؤلاء الموظفين لعبء على الوزارة مما دفعهم للاتفاق مع شركة "شعاع" لتتولي مهمة تشغيل محصلين.

وعقب السيسي بالتوضيح أن تشعيل قراء جديد للعدادات سيستغرق فقط لتأهيلهم عام كامل.