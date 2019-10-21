التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وحضر اللقاء وكيلا المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والدكتور عبدالهادي القصبي الأمين العام لائتلاف دعم مصر، والنائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والأمين العام لمجلس النواب، والوفد المرافق لرئيس الوزراء.

وشهد اللقاء مراسم رسمية لاستقبال رئيس مجلس الوزراء الكويتي في مقر مجلس النواب، وسيصدر مجلس النواب بيانا، بعد قليل، بشأن هذه الزيارة والتى استغرقت نحو 30 دقيقة.