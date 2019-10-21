نظمت الجامعة البريطانية في مصر، ندوة بعنوان "قيادة آمنة" للحد من مخاطر حوادث الطرق، وتوعية طلابها بتداعيات حوادث السير وطرق تجبنها، وذلك في إطار تأبين الطلاب الثلاثة الذين لقوا مصرعهم الإسبوع الماضي، بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة للأمين العام للجامعة.

‏وشهدت الندوة وحفل التأبين الذي أقيم بالقاعة الرئيسية بالجامعة البريطانية، وحضورا واسعا للطلبة من مختلف كليات الجامعة، بالإضافة لمشاركة مؤسسة ندا لطرق مصرية آمنة، وعقب الندوة شارك الحضور في مسيرة صامتة بحرم الجامعة، على أرواح شهداء العلم من طلبة الجامعة البريطانية.

‏وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر :" إن فقد ٣ من أبناء الجامعة في حادث سير لهو حدث كبير وجليل لذلك فان مسألة الحفاظ على سلامة وحياة الطلاب أنر في غاية الأهمية، فتلك المسألة لها بعد وطني وإنساني، وهي مسؤولية مشتركة نتضطلع لتحقيق السلامة فيها مع كافة الجهات الحكومية والخاصة".

وأضاف حمد خلال كلمته :" لا يمكن مواجهة الآثار السلبية لحوادث الطرق إلا بتكاتف جهود الجميع في تعزيز الوعي والثقافة بأهمية الإلتزام بالسلامة المرورية لحماية الأرواح من تلك المخاطر وما يترتب عليها من آثار مدمرة لأن الحياة هي أغلى ما يمتلكه الإنسان".

وأعلن حمد ‏‏عن إنشاء أسرة خاصة للتوعية بالطرق الآمنة وأن الإلتزام هو الشرط الأول والرئيسي لنجاح أي فرد والحفاظ على حياته خاصة وأن مع وجود طفرة غير مسبوقة في الطرق الجديدة التي تنشأها الدولة. مؤكداً أن الجامعة سوف تتواصل مع حي الشروق لعمل مطبات في نطاق الجامعة وجميع الطرق المؤدية لها وأن الجامعة لن تتأخر في عمل ذلك على نفقتها الخاصة.

‏ووقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح زملاءهم شهداء العلم، كما ألقى العديد من زملاء وأصدقاء الطلبة الراحلين كلمات عبروا خلالها عن تقديرهم للفقداء، واستعرضوا خلالها موقفهم الجيدة وحجم الألم الذي أصابهم جراء فقدانهم لأصدقائهم. ووجهة طلاب الجامعة البريطانية نصيحة لجميع الشباب بالإلتزام بالسرعات المقررة للحفاظ على حياتهم لأن لا شيئ أغلى من الحياة.

وقالت الدكتورة عايدة نخلة وكيل كلية إدارة الأعمال والإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية :" أن السلامة المرورية تعكس ثقافة الشعب، وأن السلامة المرورية تنطلق من العائلة، وتقضي بعدم مخالفة قوانين السير مع إعتماد التوعية للشباب حول أسس القيادة مع الإبتعاد عن السرعة الزائدة وهو ما يساهم في خفض حجم حوادث الطرق بنسبة ٩٠ ٪؜".

وأوضحت نهاد شلباية رئيس مؤسسة ندى لطرق مصرية أمنة، أن الجميع لديه مسؤلية تجاه سلامة الطرق، لأن وسائل المواصلات اذا لم تستخدم بالشكل الأمثل تتحول لأدوات قتل.

وأشارت شلباية إلى أن بعض الدول لديها طرق رحيمة في حوادث السير، ولفتت إلى أن حوادث الطرق تعد السبب الأول والرئيسي للوفاة في الفئة العمرية من ١٥ ل ٣٥ سنة وهو ما يؤكده وفاة من ٢٧ لـ ٣٥ كل يوم في مصر بسبب الحوادث، وهو الأمر الذي يستنزف ثرواتنا البشرية التي تعد أولوية قومية.