قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إنّ الاتفاق الإطاري لتنمية سيناء الذي وقعته مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022.

وأضافت وزيرة الاستثمار في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء قبل قليل، أنّ الاتفاق يأتي بعد نجاح المرحلة الأولى مع الصندوق التي بدأت في 2016 وتنتهي العام الحالي بقيمة تقترب من المليار دولار.

وأوضحت أنّ الاتفاق الثالث يأتي لاستكمال مشروعات البنية الأساسية التي تتمثل في تمويل مشروع طريق (النفق – شرم الشيخ) بقيمة 86 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتابعت أنّها وقعت خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الخدمات، على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.