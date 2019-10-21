شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية، ومباحث التموين، اليوم، حملات مكبرة بمراكز دمنهور وإيتاي البارود وبدر ووادي النطرون والمحمودية والنوبارية، على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، لضبط مخالفات إنتاج الخبز، والمتلاعبين بالدعم والسلع الفاسدة والمغشوشة.

وتمكنت الحملات من ضبط أصحاب مخابز بلدية، قاموا بتجميع 7 شكائر دقيق بلدي مدعم، و69 بطاقة تموينية ذكية، وبيع 852 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء، وعدم التزامهم بمواعيد التشغيل، وتصرفهم في 5000 رغيف في الكارت الذهبي.

وقال كمال راشد، وكيل وزارة التموين، إن الحملات ضبطت 290 عبوة أعشاب طبيعية منتهية الصلاحية، و20 كجم عسل نحل مجهول المصدر، و90 عبوة بويات مختلفة الأحجام والأنواع، و35 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، كما جرى ضبط 5 أطنان ملح منتهي الصلاحية وملايين الاستيكارات والشكائر الفارغة، و3 أطنان من المواد الخام بداخل أحد مصانع الأعلاف يعمل بدون ترخيص وسجل صناعي، وتبين أنه يستخدم اسم شركة أخري بعنوان السادس من أكتوبر، ومواد منتهية الصلاحية. وحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.