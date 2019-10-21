قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إنّه يجب التفرقة بين حرية البحث العلمي باعتبارها "طليقة"، وبين إشراف الدولة على منظومة البحث العلمي في مصر.

وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مدينة زويل للتكنولوجيا والعلوم، أنّ مركز الأبحاث الوطنية في فرنسا من أهم المراكز البحثية في العالم ويتبع دولة فرنسا، دون تدخل في منظومة البحث العلمي.

وتابع رئيس البرلمان أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على الاهتمام بالبحث العلمي في مصر، وأراد إعطاء دفعة مهمة لهذه المدينة البحثية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه.

وزاد عبدالعال أنّ مدينة زويل كادت أن تموت بعد وفاة العالم الكبير أحمد زويل، إذ كان لديه كثير من الخطط والآمال والطموحات، وكان من الطبيعي أن يتوقف المشروع بوفاة هذا العالم الجليل، لكن الدولة تريد دعمه بالأموال والإشراف.