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"البيئة" تشن حملة تفتيشية على مقاهي النزهة

"البيئة" تشن حملة تفتيشية على مقاهي النزهة

"إسكان البرلمان" تناقش مشكلات الإسكان الاجتماعي بعدد من المحافظات

"إسكان البرلمان" تناقش مشكلات الإسكان الاجتماعي بعدد من المحافظات

تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية "ولاية سيناء 4" لـ27 أكتوبر

تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية "ولاية سيناء 4" لـ27 أكتوبر

فيديو.. مسؤول بـ المترو: نتوقع 300 ألف راكب يوميا في محطة هليوبوليس

فيديو.. مسؤول بـ المترو: نتوقع 300 ألف راكب يوميا في محطة هليوبوليس

مناقشات واسعة بين البرلمان والحكومة حول دور البحث العلمي في مصر

مناقشات واسعة بين البرلمان والحكومة حول دور البحث العلمي في مصر

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في منتصف التعاملات

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في منتصف التعاملات

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تعيين المعيدين بعقود مؤقتة: سلاح ذو حدين

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لا لتدمير أطفالنا.. سيف عينه ضاعت في الفسحة.. والإشراف لا حس ولا خبر

لا لتدمير أطفالنا.. سيف عينه ضاعت في الفسحة.. والإشراف لا حس ولا خبر

غرامة وحبس.. عقوبة حمل أسلحة صيد العصافير بدون ترخيص

غرامة وحبس.. عقوبة حمل أسلحة صيد العصافير بدون ترخيص

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الكستور موضة شتاء 2020: لف وارجع تانى

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