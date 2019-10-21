أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الآصل فى البحث العلمى ان يكون طليق.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا:كل المناقشات التى تتم تدور حول حدود البحث العلمى ،والآصل فى أن يكون البحث العلمى طليق ،وحينما احتاج إلى بحث معين أكلف به أحد الجهات الاستشارية .

واستطرد قائلا :مقدرش أقول أن لدى خطة ملزمة للبحث العلمى ،وهذا هو المفهوم المغلوط لدينا ،ويترتب عليه حدوث التصادم فى كثير من الآحيان .وشدد "عبد العال "على أن الابحاث العلمية التى تنتج تتلقفها جهات أخرى وتشتريها .مسترشدا فى ذلك بما حدث فى فيروس سى .

ويشار إلى أن الجلسة البرلمانية اليوم كانت قد شهدت مناقشات واسعة حول أهمية البحث العلمى فى مصر والدور الذى تلعبه المراكز البحثية فى مصر .