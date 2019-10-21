وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون إنشاء مدينة زويل، على وحدات وكيانات علمية موجودة بالمدينة، وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات الطاقة والنانو تكنولوجي والبيئة والاقتصاد والشؤون الدولية، ووادي العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا.

ويجوز طبقا لمشروع القانون إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.

وشهدت الجلسة جدلا واسعا بشأن ما يسمى "حديقة العلوم والتكنولوجيا"، لاعتراض عدد من النواب، وهو ما ردّ عليه وزير التعليم العالي قائلا إنّ الاسم ترجمة للاسم العلمي العالمي المنتشر، وانتهى المجلس في النهاية لتغير الاسم لـ"وادي العلوم والتكنولوجيا".

وأضاف المجلس تخصصا جديدا ضمن تخصصات مدينة زويل، وهو الأبحاث العلمية الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية.

وإلى نص المادة بعد الموافقة عليها:

المادة 3: تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:

1. جامعة العلوم والتكنولوجيا.

2. المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات (الطاقة، العلوم الطبية، والتكنولوجيا الحيوية- علوم المواد، البيئة، الفضاء، الاقتصاد والشئون الدولية، النانوتكنولوجي، التصوير الميكروسكوبى، أنظمة المعلومات والاتصالات) وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأخرى.

3. حديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمي.

ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.