أعلن تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "Arcif"، أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي عن ورود اسم الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة ضمن أعلى 5% من المؤلفين الذين تم الاستشهاد بمقالاتهم العلمية، من أصل 13 ألف مؤلف ضمن أكثر من 105 مؤلف تم دراسة ومراجعة استشهاداتهم المرجعية وذلك من مجموع تقارير معامل "أرسيف" التي تغطى الفترة من 2012-2017.

جاء ذلك في التقرير السنوي الرابع للمجلات الذي أطلقه معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "أرسيف ARCIF" للعام 2019، وهي إحدى مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي خلال الملتقى العلمي الذى أقيم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ببيروت خلال شهر أكتوبر الجاري تحت عنوان "مؤشرات الإنتاج والبحث العلمي العربي والعالمي في التحولات الرقمية للتعليم الجامعي العربي".

يذكر أن معامل "أرسيف" قامت بجمع ودراسة وتحليل ما يزيد عن 4300 عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، صادرة عن أكثر من 1400 هيئة جامعية وعلمية أو بحثية في 20 دولة عربية، ونجح منها 499 مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "أرسيف" في تقرير 2019.

جدير بالذكر أن معامل "أرسيف" للتأثير والاستشهادات المرجعية العربي يخضع لإشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية وهي: "مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة، جمعية المكتبات المتخصصة العالمية -فرع الخليج"، بالإضافة إلى لجنة علمية تضم خبراء وأكاديميين ذوي سمعة عالمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.