قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنشاء حمام سباحة وشاليهات وملاعب رملية بالشاطئ العام في مدينة الطور لخدمة مواطني المدينة وروادها، وإقامة برجولة ضخمة مقدمه من شركة بترول بلاعيم، مؤكدا أنه سيجرى تطوير جميع شواطئ المدينة علي غرار الشواطئ العامة بمدينة شرم الشيخ .

جاء ذلك اليوم، خلال جولة المحافظ بمدينة الطور يرافقه أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، لمتابعة مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية . وتفقد المحافظ أعمال تطوير طريق حمام موسى الذى يقوم بتنفيذه جهاز التعمير كما تفقد شاطئ النصر بالجبيل وتابع مراحل تطويره والذى تتضمن إقامة ملعب رملي لكرة القدم وبرجولات وكبائن تغيير الملابس .

كما تفقد مسجد الرحمة بالجبيل، والمقام بالجهود الذاتية، وأعمال التجميل واللاند سكيب المحيطة بالمسجد. وأشاد المحافظ بنافورة ميدان البنوك، وقال إنها تعد إضافة حضارية للمدينة، واختتم زيارته بالمقر المؤقت لجامعة الأزهر، والتقى بالطالبات ووعدهم بتوفير مزيد من الإنشاءات الخدمية بالمقر وتجهيز كافتيريا حضارية مجهزة. .