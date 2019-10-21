سيرا على الأقدام في طرق رملية غير ممهدة، يقطع طلاب "العنابرة" بمحافظة كفر الشيخ يوميا مسافات طويلة للذهاب إلى مدارسهم، يغادرون منازلهم مبكرا مع دقات السادسة صباحا استعدادا لرحلة أصبحت جزءا من روتين يومهم للحصول في نهاية الأمر على شهادة تؤهلهم للالتحاق بإحدى الجامعات.

يوما بعد يوم تتزايد شكاوى أهالي "العنابرة" التابعة لمحافظة كفر الشيخ لعدم وجود أي مدرسة أو معهد بالقرية، ما يجبر أبنائهم الطلاب على قطع مسافات طويلة- على حد قولهم- للوصول إلى أقرب مدرسة، وحسب وصف محمد عبدالجليل أحد أبناء القرية، يتعرض الأطفال الصغار لمخاطر وسط الطريق كما حدث من قبل، وتعرض أحدهم إلى حادث نتيجة اصطدامه بجرار في أثناء عبور الطريق.

الشاب الذي يدرس إخوته في مدرسة الشهيد أحمد عبدالعاطي بطريق الوهابية، أكد لـ"الوطن" أنّهم ناشدوا المسؤولين لبناء مدرسة في القرية حتى لا يضطر الطلاب لتحمل عناء الطريق يوميا من أجل التعليم، ودشنوا حملة باسم "ادعم بناء مدرسة العنابرة" عبر فيس بوك للفت الأنظار إلى مشكلتهم.

يخرج محمد عبدالمطلب، طالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة السبايعة الإعدادية المشتركة، يوميا من منزله بصحبة إخوته البنات في السادسة صباحا في طريقهم إلى المدرسة، وحسب روايته لـ"الوطن" إما يقطعون طريقا مختصرا سيرا على الأقدام على أرض غير ممهدة، أو يستقلون مواصلات إلى المدرسة ما يكلفهم نفقات إضافية تمثل عبئا ماديا عليهم حسب وصفه.

محافظ كفر الشيخ: هي عزبة وليست قرية.. وتبعد عن القرية المجاورة لها 700 متر فقط

ردا على شكوى أهالي "العنابرة"، قال الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، إنّ العنابرة طبقا للتقسيم الجغرافي عزبة وليست قرية، وهي عبارة عن تجمع سكني صغير يتبع قرية الساحل القبلي في بلطيم، وتبعد عنها مسافة 700 متر فقط.

وأضاف الدكتور إسماعيل محافظ كفرالشيخ لـ"الوطن" أنّ القرية المجاورة لـ"العنابرة" بها مدرستين مجهزتين للمرحلتين الابتدائي والإعدادي، ومعهد ديني ووحدة طب أسره تخدم القرية الأم والتوابع بما فيها عزبة العنابرة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنّ العنابرة تبعد عن مدينة بلطيم الرئيسية 4 كيلو فقط، والمدينة بها مستشفى مجهز على أعلى مستوى، ومدارس الخدمات الأخرى، لافتا إلى أنّه يحظر بناء وحدات صحية سوى بالقرية الأم، وأيضا يحظر البناء طالما أنّ الوحدة القائمة لا تبعد أكثر من 5 كيلومترات.