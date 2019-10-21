أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قرارا باعتماد 3 كليات وهي: كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، كلية الإعلام جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية، ومنح مهلة لمعهدين عاليين للهندسة والتكنولوجيا لاستيفاء بعض جوانب القصور، إضافة إلى عدم اعتماد معهد عال للهندسة والتكنولوجيا.

كما أصدر المجلس قرار اعتماد 9 مدارس بالتعليم قبل الجامعي، ومنح مهلة لـ19 مدرسة لاستيفاء جوانب القصور التي وردت في التقارير الفنية للهيئة، وقرار بعدم اعتماد 3 مدارس أخري بالتعليم قبل الجامعي.

وناقش المجلس خلال جلسته زيارات الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019-2020، والتي تبدأ يوم 28 أكتوبر 2019، وتشمل زيارات المتابعة للمدارس التي تم اعتمادها سابقا والوقوف على نجاحها في الحفاظ على تطبيق معايير الاعتماد.