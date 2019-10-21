أعلنت وزارة الصحة في إقليم كراسنويارسك الروسي ارتفاع عدد المتضررين جراء حادث انهيار سد في الإقليم إلى 27 شخصًا.

وذكرت زارة الصحة في إقليم كراسنويارسك الروسي، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم، أن أطباء من مركز الكوارث يعملون حاليًا في مكان الحادث، ويؤكدون أن الوضع لا يزال تحت إشرافهم، وأنه لا يوجد هناك أي خطر على حياة الناس.

وكانت وزارة الصحة الروسية، أعلنت في وقت سابق -في حصيلة أولية- أن عدد المصابين من جراء انهيار السد بلغ 18 شخصًا، بالإضافة إلى عدد من القتلى.

وكان سد على نهر سييبا في إقليم كراسنويارسك الروسي قد انهار السبت الماضي، حيث بلغ ارتفاع موجة المياه المتدفقة ما بين 4 و5 أمتار، الأمر الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا، وأعلنت سلطات الإقليم اليوم الاثنين حدادًا رسميًا على ضحايا الحادث.