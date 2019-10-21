رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشيخ جابر الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، والوفد المرافق له، موجهاً الشكر للكويت على دعمها المستمر لمصر منذ عام 2013، وهو ما يثمنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مدبولي، خلال استقباله رئيس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن حجم الدعم يعبر عن مشاعر الأخوة ومدى الترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشدداً على أن الكويت كانت سنداً لمصر كما كانت مصر دوماً سندأً للكويت.

وتقدم مدبولي بالتهنئة بعودة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت بسلامة الله إلى أرض وطنه، داعياً الله له بموفور الصحة والعافية، مثمناً مواقفه التاريخية تجاه القضايا العربية، ودور الوساطة المؤثر الذي تقوم به الكويت دوماً لتسوية المشكلات في المنطقة العربية.