قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، اليوم، إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أعلن تلقيه طلبًا لتمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مبينة أنه يتحدث حاليا مع زعماء دول التكتل السبعة والعشرين الآخرين في هذا الشأن.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير قوله إن الأمر قد يستغرق بضعة أيام قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي الرد على طلب تأجيل بريكست، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون أكثر وضوحًا خلال الأيام المقبلة وستمارس دول التكتل مسئوليتها وتتخذ قرارًا سريعًا.

وأوضح الوزير الألماني، أنه لن يكون هناك أي مشكلة لتمديد بريكست لبضعة أيام أو بضعة أسابيع إذا كان ذلك الأمر سيعمل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى توضيح سريع لموقف المملكة المتحدة وقال في بيان له إن التأخير لن يكون في مصلحة أي طرف.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا أميلي دي مونتشالين إنه يجب أن يكون هناك سبب للتأخير مثل إجراء انتخابات برلمانية في بريطانيا أو الدعوة إلى استفتاء جديد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في وقت سابق اليوم، أنه لا يوجد أي تأكيد بأن الاتحاد الأوروبي سيوافق على تمديد موعد خروج المملكة المتحدة من التكتل.

يشار إلى أن جونسون بعث برسالة غير موقعة إلى الاتحاد الأوروبي أمس الأول السبت طالب فيها بإرجاء موعد خروج بريطانيا من التكتل والمقرر في 31 أكتوبر الجاري.

ويرغب جونسون بشدة في أن تترك بريطانيا التكتل في 31 أكتوبر الجاري، لكن المشرعين البريطانيين لم يصوتوا بعد على خطته الجديدة بشأن البريكست.