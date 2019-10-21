قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي : "إن الورقة الإصلاحية التي طرحها رئيس الوزراء سعد الحريري لحل الأزمة التي تمر بها البلاد جيدة" .. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العبرة بالتنفيذ.

وأوضح ميقاتي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سكاي نيوز"، أن لبنان يشهد مظاهرات حضارية .. قائلا : "إنه لأول مرة نشهد هذا الموقف الوطني الشامل دون أي طائفية أو تفرقة أو مذهبية".

ولفت رئيس وزراء لبنان الأسبق إلى أن هناك 3 أسباب جعلت اللبنانيين يقررون النزول للشارع أولها أزمة الثقة بين المواطن والمسؤول، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، ثم السبب الاجتماعي المتمثل في وصول عدد مهم من المواطنين إلى خط الفقر.