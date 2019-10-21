قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إن المتظاهرين في الشوارع يعبرون عن "ألم الشعب" لكن اتهام الجميع بالفساد ليس أمرا عادلا، و"يجب رفع السرية عن الحسابات المصرفية للوزراء الآن وفي المستقبل"، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وتفجرت التظاهرات الغاضبة، مساء الخميس الماضي فى لبنان، ردا على نية الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة، بعضها على تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، بواقع 25 سنتا يوميا، لكن ما لبثت أن أصبحت الاحتجاجات ضد النظام الحاكم الذي ينخره الفساد على كل المستويات، بحسب منظمة "الشفافية الدولية".

ويقول اللبنانيون إنهم لم يعدوا يتحملوا أكثر جراء تردي الأوضاع المعيشية وفرض الضرائب من قبل الحكومة، ويطالبون بالأموال التي يقولون إن الفسادين المتنفذين في البلاد سرقوها.