وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُقدم من الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/ 2/ 2019".

ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح من خلال إتاحة أنماط حياتية مريحة ومستدامة وقادرة على التكيف، وذلك عن طريق دعم الأسرة الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضي المستصلحة حديثا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

ونصت الاتفاقية على أن سعر الفائدة متغير بالشروط العادية والذى يتم حسابه مرتين سنويا، ويعادل حاليا 0.99% للنصف الأول من عام 2019 كما تبلغ مدة القرض 15 عاما وتتضمن فترة سماح 3 سنوات، وفترة السداد تصل إلى 24 قسطا (نصف سنوي).