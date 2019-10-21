قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام، مع الحركات المسلحة في جوبا، محمد حمدان دقلو، إن الحكومة مستعدة، لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة من أجل السلام والاستقرار في السودان، مضيفا، في كلمة بعد توقيع الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية"، "الإعلان السياسي" و"اتفاق وقف العدائيات"، إن هذه المفاوضات أكدت أننا شركاء نحمل إرادة موحدة لتحقيق السلام المستدام فى السودان، لذلك استطعنا أن نحقق في اسبوع ما عجز عن تحقيقه النظام السابق في سبع سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وأكد دقلو، بروز إرادة جديدة فى السودان لإقرار السلام الشامل الذى يضع البلاد على الطريق الصحيح، موضحا أن تحقيق السلام سيفتح صفحة جديدة فى تاريخ السودان، وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، بموقف حكومة وشعب جنوب السودان تجاه السلام فى السودان، مشددا على أن السودان وجنوب السودان، سيمضيان معا من أجل السلام الذي يستحقه الشعب في البلدين.

من جانبه، قال رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي ادريس يحى، إن هناك إرادة مشتركة لدى الوفدين للتوصل إلى السلام الشامل في البلاد، مشيرا إلى أن وفد حكومة السودان المفاوض يمتلك الجدية لتحقيق السلام.وشدد على أن تحقيق السلام وإنهاء الصراع فى السودان بات وشيكا.

وكانت الحكومة السودانية، وافقت في وقت سابق، اليوم، على السماح بدخول مساعدات انسانية إلى ولايات تشهد نزاعا في البلاد وجدّدت اتفاقا لوقف إطلاق النار مع حركتين مسلّحتين رئيسيتين في مباحثات سلام في جنوب السودان، وقال مسؤولون من عدة أطراف إنّ ممثلين للقيادة الجديدة في السودان والحركتين المسلحتين الرئيسيتين اللتين تضمان حركات أصغر حجما وقعوا إعلانا لإبقاء الأبواب مفتوحة للحوار، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".