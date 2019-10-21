قال رفيق شلالا، مستشار رئيس الجمهورية اللبناني، إن الحكومة اللبنانية تتمنى أن تمضي الأزمة اللبنانية الحالية إلى حل ولو بطريقة متدرجة، موضحًا أن هناك قرارات تاريخية صدرت عن الحكومة اللبنانية، وهذه القرارات تُصدر لأول مرة في التاريخ السياسي الحديث في لبنان.

وأضاف "شلالا"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الشارع اللبناني منتفض، والتظاهرات الشعبية كان لها تأثير كبير في الإسراع في إصدار مثل هذه القرارات، حيث إن هذه القرارات كان لابد منها لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي الذي شكل رد فعل المتظاهرين.

وأوضح أن ما يأمله لبنان أن تلقي هذه القرارات بعد دراستها بوضوح اهتمامًا من قبل المتظاهرين، بعيدًا عن الشعارات والهتافات، لأنها قرارات تاريخية جريئة وستنفذ وفق التعهدات التي اطلقت اليوم في جلسه الحكومة.

وتابع: "لأول مرة في التاريخ هذه القرارات الجرئية تجاوب مطالب المتظاهرين فيه شعارات معقولة وهناك شعارات قابلة لتحقيق وهناك شعارات صعب تحقيقها".

وكانت القرارات الإصلاحية التي أصدرها سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني تتلخص في: -

- إقرار موازنة جديدة بعجز 0.6%

- 5.1 تريليون ليرة خلال 2020 ومنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف

- خفض 50% من رواتب الوزراء

- خفض موازنات مجالس (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار) بنسبة 70%

- خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء

- إقرار مشروع العفو العام وإقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة

- 20 مليار ليرة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا

- إقرار قرض من النبك الدولي ب 100 مليون دولار لتمكين الأسر الأكثر فقرا القرض بفائدة 1% على 30 سنة

- 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية

- إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة بالتعاون مع المجتمع المدني للوصول إلى أفضل قانون

- إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد

- تركيب ماسحات ضوئية "سكانر" على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب

- إلغاء وزارة الإعلام ودمج المؤسسات غير الضرورية دون تسريح الموظفين

- تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات

- تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء خلال 4 أشهر

- إقرار مشاريع المرحلة الأولى من سدر بقيمة 11 مليار دولار وخلال فترة 3 أسابيع وهي ستكون محرك النمو الأساسي في السنوات الخمس المقبلة

- إطلاق مشاريع المداخل الجنوبية والشمالية لبيروت.