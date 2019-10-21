تنشر "الوطن" في عددها الصادر غداً.. الرئيس: مصر تبذل مساعي حثيثة ومتوازنة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة.. ووزير خارجية الكويت: نأمل في حل الأزمة خلال لقاء الرئيس السيسي وآبي أحمد في "سوتشي".. و"الصحة": الكشف على 1.5 مليون ضمن "حياة كريمة" خلال عام.

كما تنشر "الوطن": "الخطيب" يتمسك بمقاطعة الأهلي لـ"الدوري".. وصدمة في "الأحمر" بسبب موقف الجونة.. وغموض في موقف "شيكابالا" قبل مواجهة الزمالك مع بطل السنغال.

وتقرأ في "الوطن" غداً أيضاً: أمراض النمو تطارد "الشراقوة".. وسيدات على عرش المحليات.. ونائب رئيس "شنايدر" العالمية": إنشاء المدن الذكية في مصر يوفر حياة أسهل وأكثر أمناً للمواطنين.