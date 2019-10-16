"سد على شريان الحياة".. وثائقي يرصد سياسات مصر تجاه "سد النهضة"

أصدر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، فيلمًا وثائقيًا جديدًا بعنوان "سد على شريان الحياة"، إذ عُرض على هامش مؤتمر "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي"، أمس.

ويروي الإعلامي مصطفى كفافي، مُعد ومُقدم ومُخرج الفيلم، كواليس صناعة هذا العمل الوثائقي، إذ تلقى عرضًا من قِبل الدكتور خالد عكاشة مدير المركز، بشأن عمل فيلم مُتعلق بسد النهضة: "جرى الاستقرار على فكرة ترصد سياسات مصر تجاه فكرة بناء السد، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرورًا بالسادات وحتى مبارك، فضلًا عن فترة تأرجح المفاوضات على مدار الأعوام الثمانية الماضية".

وأكد "كفافي"، لـ"الوطن"، أن تجربة صناعة هذا الفيلم مُختلفة إلى حدٍ ما، كونه مُتعلق بمركز بحثي: "تعاون مع عدد من الباحثين، الأمر الذي أسهم في ثراء المادة العلمية، والأوراق البحثية، التي تُرجمت إلى مادة تليفزيونية بعد معالجتها"، موضحًا أن الفيلم استغرق أسابيع معدودة.

وكشف كواليس اختيار اسم الفيلم، قائلًا: "استغرق وقتًا طويلًا، إذ جرى الاستقرار عليه من بين أسماءٍ عدة"، موضحًا أن النيل بمثابة الشريان الحقيقي للحياة بالنسبة لمصر، لذلك وقع الاختيار على اسم سد على شريان الحياة.

ونوّه مصطفى كفافي بأهمية عرض هذا الفيلم على شاشات التليفزيون خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن قطاع كبير من المواطنين، ليس لديهم وعيًا كافيًا بشأن هذه الأزمة ومخاطر سد النهضة، لذلك من الضروري تعديل سلوكيات الأشخاص بشأن المياه من خلال ترشيد الاستهلاك.