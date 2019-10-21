أكدت هيئة الانتخابات الكندية، اليوم، انقطاع الكهرباء عن عدد من مراكز الإقتراع في شرق مدينة تورونتو، مشيرة إلى أنه ورغم ذلك لا تزال مفتوحة أمام الناخبين، وتم استعادة الطاقة بعد انقطاع التيار الكهربائي في مراكز الاقتراع في الطرف الشرقي للمدينة الأكبر في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

ولم يكن عدد مراكز الاقتراع التي تأثرت بالوضع واضحًا، لكن شركة "تورنتو هيدرو" للكهرباء أكدت أنه في ذروة الانقطاع، كان هناك نحو 1000 عميل بدون كهرباء في المنطقة. وتمت استعادة الكهرباء إلى المنطقة في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.ويتواصل توافد الناخبين إلى مراكز الإقتراع في عبر منطقة تورنتو الكبرى حتى الساعة 9:30 مساءً.

من جانبه، أدلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم، بصوته في دائرته الانتخابية في "بابينو" في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك في الانتخابات العامة الـ43، ووصل ترودو إلى مركز الاقتراع بصحبة زوجته صوفي وأبناءه للمشاركة في الانتخابات، داعيًا جميع الناخبين إلى المشاركة بفعالية والإدلاء بصوتهم لصالح الحزب الليبرالي التقدمي.

وغرد ترودو عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "التصويت سريع وسهل. 15 دقيقة اليوم سوف تحدث فرقا للأجيال القادمة"، مضيفا: "أنا أعول على تصويتكم حتى يتسنى لنا مواصلة التقدم وإنجازه. لكن الأمر ليس أنت وأنا فقط. اليوم أطفالك وزملائك والديك وجيرانك - كلهم يعتمدون على التصويت. لذلك اجعل صوتك مسموعا. دافع عما تؤمن به. وإذا كانت هذه كندا تقدمية وشاملة حيث يمكن للحكومة أن تكون قوة من أجل التغيير الإيجابي، وحيث نحارب تغير المناخ ، وحيث نساعد بعضنا البعض ، فإن الخيار واضح. اختاروا للتقدم للأمام".

وفي نفس الوقت صوت زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، فرانسوا بلانشيت، في شاوينيجان بمقاطعة كيبيك. كما أدلي زعيم حزب الشعب الكندي اليميني ماكسيم بيرنييه بصوته في سان جورج في نفس المقاطعة "كيبيك".