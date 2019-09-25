أظهرت استطلاعات رأي أمس الثلاثاء، تقدم المحافظين بقيادة زعيمهم الحديث في السياسة أندرو شير الحديث على حزب رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالي، قبل أقل من شهر على الانتخابات العامة في كندا، وكان الحزبان الرئيسيان يسيران كتفا إلى كتف في السباق مع بدء الحملات الانتخابية.

ووضعت استطلاعات جديدة لمؤسسات "ايبسوس" و"أنجوس ريد" و"إيكوس"، المحافظين في المقدمة بفارق من 3 لـ5 نقاط عن الليبراليين، خاصة بعد ظهور صورة لترودو وقد صبغ وجهه باللون الأسود خلال إحدى الحفلات الجامعية واعتبرت عنصرية، وهامش الخطأ في هذه الاستطلاعات يراوح بين 2.5 الى 2.9%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقالت مؤسسة "إنجوس ريد" في بيان: "لم يكن السؤال إن كان الكشف عن قيام رئيس الوزراء جاستن ترودو بهذا الفعل المعيب بصبغ وجهه باللون الأسود (ليس مرة واحدة، ولكن على الأقل في 3 مناسبات) سيضر بفرص إعادة انتخاب الليبراليين في هذه الانتخابات، ولكن السؤال هو كم سيكون حجم الضرر؟".

وأشارت مؤسسات الاستطلاعات إلى أنّ الليبراليين الحاليين يحظون بدعم الناخبين الشباب، وهي الفئة التي ساعدتهم في الوصول الى السلطة عام 2015، إلا أنّ الدعم لحزب المحافظين ظل راكدا مع عدم قدرة شير "على إقناع الناخبين المستائين من ترودو بالتوجه إلى المحافظين".

وأعطت الاستطلاعات الثلاثة الليبراليين الأفضلية أو التعادل مع المحافظين في أونتاريو ذات الأهمية على الصعيد الانتخابي، كونها تشكل ثلث المقاعد في مجلس العموم المكون من 338 مقعدا، كما أنّ الليبراليين لا يزالون متقدمين في منطقة كيبيك "78 مقعدا"، لكنهم يخسرون نسبة من الأصوات لصالح لائحة الانفصاليين.