قال مصدر أمني عراقي، إن شخصين أصيبا بجروح بانفجار قرب مقر لمنظمة بدر وسط محافظة كركوك، وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية مساء اليوم - إن عبوة ناسفة انفجرت قرب مقر لمنظمة بدر في حي رابرين الثانية بمحافظة كركوك، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، لافتًا إلى أن المصابين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وكان مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أظهر تظاهرة حاشدة، في إبريل الماضي، نظمها أعضاء في منظمة بدر المدعومة من إيران، وتجمع المتظاهرون أمام المقر الرئيسي لمنظمة بدر في منطقة الجادرية وسط بغداد، وهم يرددون هتافات تطالب بالقصاص من هادي العامري أمين عام المنظمة ورئيس تحالف البناء، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية.

واتهم المتظاهرون في ذلك الوقت، العامري بحرمانهم من حقوقهم التي كفلتها القوانين بعد عام 2003، عن طريق حصر الامتيازات المالية والوظيفية على قادة المنظمة والعناصر القريبة منها فقط.