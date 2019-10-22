أكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، أن إغراق المدمرة العسكرية الإسرائيلية إيلات كان سببًا في تغيير الاستراتيجيات العسكرية الدولية، حيث إن وحدة بحرية صغيرة الحجم "لانش" استطاعت أن تدمر وتغرق وحدة بحرية كبيرة عدد أفرادها بالمئات، كما أن هذا الأمر جاء بعد ما يقرب من 100 يوم من الانتكاسة، ما أعطى شعورًا للشعب المصري بالثقة والنجاح.

وأضاف "خالد"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ONE "، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن العناصر البشرية في القوات البحرية المصرية قوية للغاية، وتطوير القوات البحرية لا يقتصر على العثور على أسلحة جديدة أو قطع جديدة، ولكن يتضمن أيضا وجود عنصر بشري قوي، وهذا الأمر متوفر في القوات البحرية المصرية.

وتابع: "ما حدث كان بمثابة معجزة في تدمير إيلات، وتغير في التكتيكات العسكرية، وكان هذا اليوم حافزًا كبيرًا للقوات البحرية".