عاجل.. القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر سقطت بالبحر المتوسط

نجحت عناصر القوات البحرية في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر "مدنية" سقطت بالبحر المتوسط، وذلك في إطار جهود القوات البحرية لدعم أعمال البحث والإنقاذ البحري وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

البداية، كانت مع ورود بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية في أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفراد من جنسيات مختلفة (طاقم الطائرة المصري و3 أفراد أخرين إنجليزي وإيطالي ونيجيري) .

وصدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ، وتمكّنت وحدات القوات البحرية من اكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاة بالبحر.

وانتشلت الوحدات البحرية جميع أفراد طاقم الطائرة، وتابعت صعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية، كما اصطحبتهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.