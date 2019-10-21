توقع الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض مصر لحالة من عدم الاستقرار في الطقس الفترة المقبلة، حيث هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة 4 درجات مع تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة المصاحبة لسقوط الأمطار غدًا والتي تصل لحد السيول على المناطق الجبلية المرتفعة.

وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن حالة عدم استقرار الطقس بدأت بالفعل من اليوم وحتى الجمعة، وهو أمر طبيعي ولا يوجد أدنى مشكلة، داعيًا المواطنين لعدم القلق من ذلك، حيث إن حالة عدم الاستقرار في الطقس تحدث سنويا في مثل هذه الأيام.

وتابع: "مش عاوز الناس تقلق وكل الدنيا بتعتبر المطر خير، وكل الجهات المعنية على أهب الاستعداد".