قال الدكتور إبراهيم عطا الله المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إنّ ثقب الأوزون أكذوبة كبرى لإغلاق مصانع وفق تكتلات اقتصادية عملاقة، موضحا أنّه طبقة من الغاز لحماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، لأنها لو وصلت بنفس القوة إلى الأرض لدمرتها تماما.

المتحدث باسم الارصاد: ثقب الأوزون شائعة انطلقت لأغراض سياسية واقتصادية

وأضاف عطا الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنّ طبقة الأوزون قد تتأثر نتيجة التفاعل مع بعض الغازات، وتأثرها بالثورة الصناعية وعوادم الطائرات.

وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية أنّ الاحتباس الحراري يعني احتفاظ الأرض بدرجات الحرارة كما هي دون أن تفقده، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحراراة وذوبان الجليد.