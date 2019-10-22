أكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن القوات البحرية في مصر قفزت 35 عامًا في ثلاث سنوات فقط، موضحا أن مصر تمتلك تكنولوجيا وأجهزة وأسلحة ومعدات على أحدث طراز، بعد أن كانت في الفترة الماضية تمتلك تكنولوجيا الثمانينيات، وذلك خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E".

وأضاف "خالد" أن تطوير القوات المسلحة بكل أسلحتها، هدفه مواجهة أي تحديات مستجدة، كما أن مصر الآن تمتلك القاعدة البشرية والخبرات اللازمة لتحويل خطط التصنيع العسكري لواقع وهذا الأمر لم يكن متوفرا سابقًا، حيث بدأت مصر في تصنيع العديد من القطع البحرية المصرية بالتعاون مع فرنسا.

وأوضح قائد القوات البحرية المصرية، أن مصر تمتلك الفرقاطة الشبحية التي يصعب رصدها راداريًا، وتسير في البحر مثل الشبح، ولذلك أُطلق عليها هذا الاسم.

وأشار إلى أن هناك حرصا من القيادة السياسية للدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة على وضع خطة للتدريبات العسكرية المشتركة مع العديد من المدارس الدولية مثل كوريا الجنوبية وباكستان والهند وألمانيا وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن القوات البحرية قامت بعمل أكثر من 20 تدريبا عسكريا دوليا خلال فترة وجيزة للغاية.