قائد القوات البحرية: حريصون على تأمين ثروات مصر من الطاقة في البحار

أكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، أن القوات البحرية تقوم بدور كبير في العملية العسكرية الشاملة في سيناء، حيث تقوم هذه القوات بتأمين قناة السويس وتأمين موانئ مصري وسيناء، وهذا شيء يدعو للفخر، حيث إن القوات هناك يقظة على مدار الـ 24 ساعة، وذلك خلال حواره في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E".

وأضاف "خالد"، أن القوات البحرية تلعب دورًا مهمًا للغاية في القضاء على الشر والإرهاب والهجرة غير المشروعة وبعض الأعمال الأخرى التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحًا أن البحيرات قد تكون مصدرا للخير من ثروات من باطن البحر أو لنقل البضائع، وقد تكون مصدرا للشر والإرهاب.

وأوضح قائد القوات البحرية المصرية، أن القوات البحرية المصرية حريصة على تأمين ثروات مصر من الغاز الطبيعي في البحار، حيث إن مصر تتطور بصورة مستمرة وتمتد مشاريعها في كل أنحاء مصر، وهذا التطور في حاجة إلى مصادر طاقة، وجزء من هذه المصادر في البحر المتوسط، والقوات حريصة على تأمين هذه المصادر في البحار.