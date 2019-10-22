"وقعت وهي بتنشر الغسيل".. أسرة طالبة مطروح تنفي انتحارها

"كلام ملوش أساس من الصحة".. كلمات نفى بها طارق رمضان، والد الطالبة ياسمين انتحارها بالقفز من الطابق الثاني، مؤكدا أنها لم تكن مصابة بأي أزمة نفسية، ولم تقدم على الانتحار، حيث اختل توازنها وسقطت من "البلكونة".

وتوفيت "ياسمين"، طالبة في الصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، بعد سقوطها من الطابق الثاني في "شقة" أسرتها بمساكن حسن علام بمدينة مرسى مطروح، وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي في مطروح وجود مشكلة للطالبة مع الأخصائية الاجتماعية في المدرسة تسببت لها في أزمة نفسية قبل وفاتها.

ووجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، فى بيان أصدرته المحافظة، بفتح تحقيق عاجل بشأن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخصوص ملابسات، وأسباب وفاة الطالبة، كما قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، استبعاد مديرة المدرسة والأخصائية الاجتماعية، عن العمل مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

والد ياسمين: كان بيغمى عليها من فترة للتانية

وقال الأب، لـ"الوطن"، إن قصة سحب الموبايلات تعود ليوم الأربعاء الماضي، والتي مرت دون أية مشكلات، حيث سحبت المدرسة الهواتف من جميع الطالبات، مشيرا إلى أنه ذهب للمدرسة وتحدث مع المدرسة والمديرة وانتهى الأمر دون أية مشكلات، كما أن ابنته لم تتأثر بالأمر.

وتابع أن ابنته كانت مصابة بالأنيميا الحادة، وكانت تتعرض دوما للإغماء، حيث تعرضت للإغماء معه منذ عام بينما كانت عائدة معه من أحد الدروس، وفي شهر رمضان الماضي تعرضت للإغماء مرة أخرى، كما أن نظرها ضعيف للغاية والنظارة الطبية الخاصة بها مكسورة منذ فترة ولم تجددها.

والدة "ياسمين" تلتقط أطراف الحديث، لتحكي عن يوم وفاتها، السبت الماضي: "صحيت الصبح مفطرتش ومرضيتش تاكل حاجة ودخلت تغسل هدوم"، ثم خرجت الفتاة إلى "البلاكونة" ذات السور المنخفض قليلًا، من أجل "نشر الغسيل".

والدة ياسمين: مكانش عندها مشكلات نفسية وربنا كان محبب فيها خلقه

وتابعت أن "البلاكونة" بها علبة صغيرة وقفت عليها لتنشر الغسيل، بينما كانت هي تجلس داخل المنزل وتتحدث مع والدها هاتفيا، لتسمع صوت سقوط وارتطام قوي، وتخرج مسرعة لتجد "ياسمين" سقطت من "البلاكونة" وملقاة على الأرض ويتجمع حولها الكثيرون.

وأكدت والدة "ياسمين" أن ابنتها لم تمر بأية مشكلات نفسية، و"كان ربنا محبب فيها خلقه"، ولم تفكر على الإطلاق في الانتحار، وأبدت استغرابها من الحديث والشائعات التي انتشرت عن انتحارها.

والد "ياسمين" أردف أن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح والدكتور سمير النيلي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، هاتفاه وقدما له العزاء، حيث أكد لهما أن ابنته لم تنتحر والمدرسة ليس عليها أي لوم في وفاتها، متابعا، "مينفعش أظلم حد معايا".