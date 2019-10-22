متحدث الكهرباء: "مبدأ ادفع وبعدين اشتكي تم إلغاءه.. ورقم 121 الشكاوى

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وزير الكهرباء قد عقد عددا من الاجتماعات مع الشركات المختصة بقراءة العدادات وشركات التوزيع الـ9؛ وتم التأكيد خلال الاجتماعات على ترجمة الاستهلاك الحقيقي للمواطن من خلال تحويل العدادات القديمة لمسبوقة الدفع أو الذكية؛ حتى لا يكون بها أي تدخل بشري مصحوبا بالأخطاء.

وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وفي حال شك المستهلك بصحة الفاتورة يجري تقديم شكوى، وتقوم الشركة بالتحقق منها ويتم مقارنتها بالقراءة الحالية الموجودة بالإيصال: "من حق أي مواطن يقدم شكوى والتحقق منها على 121، والمبدأ القديم أدفع وبعدين اشتكي جرى رفضه وإلغاءه من قبل الوزير"، موضحا أن كافة الشكاوى يجري متابعتها بشكل مباشر من قبل الوزارة لاتصالها بمركز تابع للوزارة والشركة القابضة لمتابعة عدد الشكاوى المقدمة على الخط الساخن: "فيه وقت محدد لا يجب تجاوزه".

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تحاسب الشركات الـ9 على مدى الدقة في قراءتهم للعدادات ومدى صحتها، متابعا: "زيادة عدد الشهور تتحملها الشركة وليس المواطن، لأنه وعندما تزيد عدد الشهور يتم تقسيمها وبالتالي تكون كقيمة كل شهر صغيرة".