نائب: يجب محاسبة شركات الكهرباء على القراءات الخاطئة للعدادات

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن إحدى الحالات الغريبة التي جرى رصدها بخصوص "فاتورة الكهرباء" هو إيصال لإحدى الشقق المغلقة بـ17 جنيه، وأعقبه إيصال في الشهر التالي له بـ800 جنيه: "حصل إيه للشقة يرفع السعر كده.. فيه حاجة غلط".

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن قارئ العداد غير منتظم نهائيا في كشفه على العدادات الخاصة للمواطنين، موضحا أنه من الضروري على الوزارة محاسبة الشركات التي تُقدم شكاوى عديده فيها من قبل المواطنين بسبب القراءة الخاطئة للعداد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك عدد كبير من المشكلات التي تقع بين المحصلين والمستهلكين بسبب القراءة الخاطئة والتي يترتب عليها فاتورة كهرباء مرتفعة السعر.